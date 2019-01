Il “Kilimangiaro” sbarca a Morano Calabro (Cs)

ll "Kilimangiaro" torna domenica 6 gennaio alle 16.10 su Rai3. Il Kilimangiaro saluta il nuovo anno con una puntata ricca di viaggi e incontri. Ospiti di Camila Raznovich il giornalista Riccardo Iacona per commentare i fatti della settimana e l'astrofisico Luca Perri per scoprire alcune "bufale" scientifiche. Ci saranno anche Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre per vedere insieme le immagini dei "viaggi al rallentatore" in Giappone. In collegamento da Nazaré in Portogallo Alessandro Marcianò, il primo italiano ad essere scivolato su un'onda di 18 metri nel paradiso dei surfisti.

Continua il giro d'Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d'Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Morano Calabro in Calabria. Premiazione in diretta per Petralia Soprana, il borgo vincitore dell'ultima edizione de "Il Borgo dei Borghi", con il sindaco Pietro Macaluso in collegamento dalla Sicilia. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un "viaggio letterario" tra le parole dell'Epifania.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest'anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini proporrà dal "desk dei viaggiatori" alcuni tra i "ricordi" più belli del Kilimangiaro e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l'hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Ad accogliere il nuovo anno i documentari esclusivi del Kilimangiaro per scoprire ancora una volta l'avventura, i paradisi, la natura, le storie, la "city life e le "cartoline" dei film-maker del programma. Tra i viaggi di domenica 6 gennaio i deserti dell'Oman, l'arcipelago delle Baleari, il Laos con le sue montagne e i monasteri buddisti, la città di Lima con il centro storico coloniale, la regione di Alvernia in Francia, il paradiso di Fakarava nella Polinesia francese, il selvaggio Yukon in Canada.