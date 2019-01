Diamante (Cs), l’impegno del Gruppo dei Commercianti per le festività natalizie

Anche quest'anno il Gruppo dei Commercianti di Diamante si è dato da fare per animare le vie cittadine nel periodo delle feste natalizie e di fine anno. In alcuni pomeriggi che hanno preceduto il Natale sul Lungomare di Corso Vittorio Emanuele hanno sfilato e incontrato i bambini Babbo Natale, con tanto di slitta d'ordinanza, e altre simpatiche mascotte dal fantastico mondo di Disney come Minnie e Topolino, sempre però con il tipico costume natalizio . Il 23 dicembre grande festa con una sfilata natalizia di Auto e Moto d'epoca guidate da Babbi Natale in versione motorizzata grazie al MotoClub e al Club Auto d'Epoca, entrambi di Scalea, e ai quali va il ringraziamento del Gruppo Commercianti. Divertimento e gioia, non solo per i più piccoli ma anche per i più grandi, e la conferma dell'impegno del Gruppo dei Commercianti che continua con le attività finalizzate a vivacizzare Diamante con tutti i benefici che ne possono conseguire per l'economia e l'attrattività turistica della Città.

