Castrovillari (Cs), domani la "Messa della Stella"

"La Basilica Minore di San Giuliano, nel borgo antico di Castrovillari, anche quest'anno celebra la Messa della Stella. Il consueto appuntamento è per la sera di sabato 5 gennaio. La ricorrenza prevede la processione, la quale si muoverà da Largo Caduti sul Lavoro(antistante palazzo Cappelli) -ex Largo Cavour-, alle ore 23,30 per arrivare in chiesa, nel cuore del rione Civita, il centro storico del capoluogo del Pollino, a mezzanotte, dove verrà officiata la tradizionale liturgia della Epifania del Signore: la Sua Manifestazione al Mondo. La processione- come è stato annunciato- dopo essersi mossa da Largo Caduti sul Lavoro attraverserà via Giudeca, per giungere, infine, alla Basilica Minore di San Giuliano. Come è ormai tradizione il momento è atteso e pregno di quella religiosità e devozione popolare che lo contraddistinguono e che quest'anno continua ad affermare valori ineludibili come accoglienza, promozione della dignità ed integrazione richiamati sempre più dal Papa contro un nichilismo sempre più strisciante e preoccupante per la stessa affermazione dell'Umano".

"Per i bambini, poi, un'altra notte di attesa ed un risveglio per sorprendere la Bellezza della Venuta del Bambin Gesu' anche in questa occasione. Per la città ultime ore prima di spegnere gli addobbi che hanno contraddistinto in questo periodo strade ed alcuni luoghi, rendendola accogliente e suggestiva". Lo comunica l'ufficio stampa del Comune di Castrovillari.