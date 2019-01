Amministrative Rende (Cs), Laboratorio Civico Calabria: “Costruiamo alleanza larga a sostegno del sindaco uscente Manna”

"Viste le numerose manifestazioni di volontà di prendere parte al processo di crescita della nostra città, il Laboratorio Civico si farà promotore, a partire dalla prossima settimana ed in seguito all'esigenza di costruire un largo campo di alleanze condivise, di una serie di incontri con tutte le forze politiche e associative che intendono, partendo dall'esperienza amministrativa di questi anni, misurarsi nell'ambizioso compito di rilanciare, in maniera definitiva, il ruolo e le funzioni che la città di Rende deve svolgere nella vasta area della media valle del Crati".

"Questa necessità nasce dall'esigenza di instradare la condivisione di un percorso di crescita e sviluppo già avviato. L' impegno profuso in questi anni necessita di essere tradotto in sviluppo concreto assieme a tutti coloro che hanno riconosciuto i meriti di un'amministrazione che si è mossa tra mille difficoltà ed intralci per riportare la nostra città ad un livello da cui ripartire forti di un'esperienza amministrativa libera e fruttuosa". Lo affermano, in una nota, il segretario politico del Laboratorio Civico Calabria, Domenico Ziccarelli