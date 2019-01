Sede Inps Corigliano-Rossano, il 9 gennaio incontro Pacenza-De Felice

Il delegato del presidente della regione Mario Oliverio in materia sanitaria Franco Pacenza ha scritto al direttore dell'Inps regionale della Calabria Diego De Felice per confermare l'incontro durante il quale sarà affrontata la questione riguardante la chiusura dell'ufficio medico legale della sede dell'Istituto pensionistico di Corigliano-Rossano.

"Si conferma – scrive Pacenza a De Felice - per il mercoledì prossimo 9 gennaio, nella sede della Presidenza della Giunta regionale di Catanzaro, l'incontro per affrontare le questioni riguardanti l'ufficio medico legale della sede INPS di Corigliano-Rossano, anche alla luce del rinnovo della convenzione in materia di invalidità civile con codesto Istituto. Mentre alla base dell'attuale convenzione – aggiunge Pacenza -, così come di quella passata, l'Istituto ha posto la garanzia di un rafforzamento e miglioramento dei servizi sul territorio, l'annunciata chiusura del servizio di medicina legale della sede Inps di Corigliano-Rossano non appare affatto coerente con quanto annunciato. Pertanto, alla luce di tali considerazioni si ritiene utile un approfondimento che potrà essere utilmente svolto nell'incontro di mercoledì prossimo".