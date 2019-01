Uci Calabria: “No a smantellamento sede medico legale Inps di Corigliano-Rossano”

«E' necessario reagire con forza al tentativo di smantellamento del centro medico legale dell'Inps di Corigliano-Rossano, città di 80mila abitanti, prima nella provincia di Cosenza, terza in Calabria». Lo afferma il Coordinatore regionale dell'Uci Gaetano Ferraro che aggiunge: «Non è tollerabile assistere a una continua attività di spoliazione di uffici e servizi a supporto dell'utenza – continua Ferraro – i danni e i disagi a carico dei cittadini aumentano e tendono ad aggravare lo stato di crisi cronica presente nel nostro territorio. La determinazione è la n.150 e porta la data del 30 novembre 2018. Il tutto rientra nell'ambito dei nuovi assetti organizzativi dell'area medico legale dell'istituto. Da una prima interpretazione del provvedimento emerge come i per servizi e prestazioni i cittadini da Cariati a Rocca Imperiale siano costretti a recarsi a Cosenza a partire da gennaio 2019. La sede di Corigliano Rossano serve una popolazione pari a oltre 220.000 abitanti e ha una competenza territoriale che si estende lungo l'alto Jonio, dalla provincia di Crotone fino alla regione Basilicata con numerosi comuni montani dell'area silana e albanesi.

«Si arrecano disagi a un'ampia utenza, non solo anziani, malati, bambini, disabili- sottolinea il coordinatore Ferraro - ma anche ai lavoratori del bracciantato agricolo i quali dovranno sobbarcarsi di ulteriori oneri e spese per raggiungere Cosenza per una semplice visita di controllo a seguito di mancato riscontro alla visita domiciliare. Tutto questo determinerà uno spostamento dallo jonio a Cosenza di migliaia e migliaia di cittadini, prevalentemente i meno abbienti, né si comprende quale tipo di beneficio otterrebbe l'Inps da questo insensato provvedimento se non quello di colpire la parte debole della società».