Capodanno, Occhiuto: "Orgogliosi del clima di festa a Cosenza"

"Ancora una volta cio' che ha caratterizzato la grande festa a cielo aperto della citta' di Cosenza, per salutare l'arrivo del nuovo anno, e' stato il magico clima della festa condivisa, con migliaia e migliaia di persone che hanno brindato per le nostre strade in assoluta sicurezza. Questa e' la nostra piu' grande soddisfazione". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a consuntivo del Capodanno in citta'.

"Siamo orgogliosi che Cosenza - ha aggiunto Occhiuto - sia un esempio positivo nel nostro Paese della macchina organizzativa dei grandi eventi, in quanto si tratta di situazioni mai semplici che impegnano tantissime persone con notevoli sforzi. Tengo pertanto a ringraziare subito tutti coloro che, a ogni livello, hanno contribuito a un altro successo che per noi e' sempre principalmente il successo di un divertimento collettivo in totale tutela per i cittadini e i visitatori". Occhiuto, nella nota, esprime "apprezzamento verso la proposta artistica che ha realizzato il successo del nostro fantastico 'Capodanno diffuso' e che quest'anno ha messo insieme delle eccezionali qualita' umane prima ancora che dei validissimi artisti. Grazie quindi, in particolare, a Carmen Consoli, a Fabri Fibra e a Rachele Bastreghi, che non si sono risparmiati sul palco e men che meno fuori dal palco, trascinando con il loro calore e soprattutto con una rara partecipazione emotiva la folla entusiasta da dopo la mezzanotte all'alba di questo indimenticabile primo gennaio cosentino. La gentilezza, l'energia e l'amicizia che lasciano nella nostra citta' sono un segno beneaugurale che ci accompagnera' in questo 2019. Senza dimenticare la struttura di Studio54Network che ha garantito un intrattenimento senza soluzione di continuita'. Non smettero' mai di ringraziare, infine, le migliaia di persone e i tanti giovani che con la loro commovente partecipazione ci ripagano del lavoro fatto. Buon anno e buona Cosenza a tutti".