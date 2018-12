L’ITI A. Monaco di Cosenza sostiene la ricerca TELETHON 2018

Si è conclusa l'esperienza vissuta dagli studenti del biennio degli indirizzi Informatico ed Elettrico-Elettronico dell'ITI "A. Monaco" di Cosenza, guidati dalle professoresse Concetta Gallo e Stefania Torletti e dalla Assistente Tecnico Patrizia Iuele, che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla BNL di Cosenza per la raccolta fondi a favore della ricerca da destinare alla Fondazione Telethon.



In cambio di piccole donazioni, gli studenti hanno offerto dei manufatti realizzati nel laboratorio di chimica mediante tecniche apprese durante lo studio della disciplina e hanno raccolto 1.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione.

Il lavoro proseguirà comunque fino alla fine dell'anno scolastico con l'approfondimento dello studio di alcune tematiche inerenti le malattie genetiche rare, insieme alla redazione di un giornalino e alla produzione di un video.

"Il nostro Istituto partecipa da molti anni alle iniziative della Fondazione Telethon - ha dichiarato il dirigente scolastico Giancarlo Florio - perché, oltre al sostegno alla ricerca, vogliamo avvicinare i nostri studenti alla conoscenza e alla consapevolezza di essere cittadini solidali per concorrere alla costruzione di un futuro migliore per le persone affette da malattie genetiche rare. Lavoriamo con loro in tal senso, perché siamo certi che le giovani generazioni possano contribuire molto alla scoperta di nuove soluzioni scientifiche e mediche per contrastare queste terribili malattie, ma soprattutto per la costruzione di un comune benessere diffuso".