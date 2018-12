Cosenza, le ordinanze della Polizia Municipale per la notte di San Silvestro: tra i provvedimenti, anche il divieto di detenere spray urticanti

In occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale per festeggiare il Capodanno e che interesseranno in particolare Piazza dei Bruzi (dove è in programma il Concertone degli artisti Carmen Consoli e Fabri Fibra), Piazza Bilotti (dove sarà allestita la mega discoteca radiofonica sotto le stelle animata da "Studio 54") e Piazza XV Marzo (dove è in programma il dj set di Rachele Bastreghi, voce dei Baustelle), Il Comandante della Polizia Municipale, Avv.Giovanni De Rose, ha adottato, con apposite ordinanze, una serie di provvedimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone nonché la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Nell'adozione dei provvedimenti si è tenuto conto della previsione di una notevole presenza di spettatori, provenienti anche dalla provincia, dalla regione e da fuori regione che comporterà un massiccio incremento della mobilità su tutta la rete viaria cittadina, delle richieste e dei rilievi dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza atti ad aumentare la sicurezza dei partecipanti, delle circolari e norme emanate in ordine alle misure che gli organizzatori di manifestazioni sono tenute ad osservare per garantire una massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety.

La regolamentazione della viabilità nei giorni 30 e 31 dicembre 2018, fino alle ore 8,00 del 1° gennaio 2019

Nei giorni 30 e 31 DICEMBRE 2018 e 1° GENNAIO 2019, la viabilità sarà così disciplinata:

1) dalle ore 7,00 del 30 DICEMBRE 2018 alle ore 8,00 del 1° GENNAIO 2019 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito su:

• CORSO MAZZINI, da Viale Trieste a Corso Umberto;

2) dalle ore 7,00 del 31 DICEMBRE 2018 alle ore 8,00 del 1° GENNAIO 2019 è istituito il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE e dalle ore 10,00 del 31 DICEMBRE 2018 alle ore 8,00 del 1° GENNAIO 2019 il DIVIETO di TRANSITO su:

• PIAZZA XX SETTEMBRE

• CORSO UMBERTO(da via Monte S. Michele a c.so Mazzini)

• VIA S. QUATTROMANI

• VIA ALARICO

• PIAZZA G. MATTEOTTI

• VIALE TRIESTE (da piazza G. Matteotti a via Montesanto)

• PIAZZA G. MANCINI

• VIA C. BACCELLI

• LARGO MARINAI D'ITALIA

• VIALE G. MANCINI

• VIA TRENTO

• VIA DAVIDE ANDREOTTI(da via Montebaldo a via Trento)

• VIA MONTE BALDO

• VIA SAN MARTINO

• VIA PASUBIO

• VIA SABOTINO(lato dx da Corso Umberto a viale Trieste)

• VIA PIAVE (da via Monte S. Michele a piazza G. Mancini)

• VIA ISONZO/CONFORTI(da via XXIV Maggio a via Monte San Michele)

• VIA MONTESANTO

• VIA XXIV MAGGIO

• VIA P. HARRIS

• VIA A. MILANO

• VIA A. GIULIANI

• VIA GALLIANO

• VIA C. MARINI

• VIA BOTTEGO

• VIA DEL TIGRAI

• VIA DON MINZONI

• VIA CAPODEROSE

• VIA MOLINELLA(da via XXIV Maggio a via L.M.Greco)

• VIA M. MARI

• VIA BERTUCCI

• VIA DEGLI ALIMENA (da piazza C.F. Bilotti a piazza Scura)

• VIA ARABIA

• VIA N, PARISIO(da via Calabria a piazza S. Teresa)

• VIA SANTA TERESA

• VIA ADIGE (da via Monte S. Michele a via Montesanto)

• VIA TOCCI (da via Brenta a via Adige)

• VIA BRENTA(da via Montesanto a via Tocci)

• VIA L.M.GRECO

• VIA VELTRI

• VIA P.RODOTA'

• VIA D. FRUGIUELE(da via Miceli a via P. Rodotà)

• VIA F. SIMONETTA(da piazza C.F. Bilotti a via R. Misasi)

• VIA G. CALOPRESE(da piazza Loreto a piazza C.F.Bilotti)

• CORSO L. FERA(da piazza C.F.Bilotti a via G. Fortunato)

• VIA A. QUINTIERI(da via Medaglie d'Oro a piazza C.F.Bilotti)

• PIAZZA DEI VALDESI

• CORSO TELESIO

• PIAZZA PARRASIO

• VIA A. SPADAFORA(già via Paradiso)

• VIA A. SINISCALCHI lato sx da via F. Petrarca a corso V. Emanuele;

• VIA F. PETRARCA lato dx da piazza Spirito Santo a strada per C.da Guarassano

• VIA F. PETRARCA, lato sx da strada per C.da Guarassano a via A.Siniscalchi;

3) dalle ore 10,00 del 31 DICEMBRE 2018 alle ore 8,00 del 1° GENNAIO 2019,è istituito il senso unico di marcia su:

• VIA A. QUINTIERI(da via G.N.Imperiale a via Medaglie D'Oro)

Viene inoltre istituita UN'AREA di SOSTA RISERVATA per i seguenti veicoli:

 d'istituto dei VIGILI del FUOCO su:

• VIA MONTESANTO(all'altezza della Villa Comunale)

 delle UNITA' di SOCCORSO-AMBULANZE su:

• VIA MONTESANTO(all'altezza della Villa Comunale)

• PIAZZA G. MATTEOTTI

• VIALE DEGLI ALIMENA

• CORSO L. FERA

• VILLA VECCHIA

 al SERVIZIO delle PERSONE con DISABILITA' che espongono regolare contrassegno (ove ne sussistano le condizioni) su:

• CORSO UMBERTO

• CORSO L. FERA

• VIALE DEGLI ALIMENA

• VIA CALOPRESE

• VIA MONTESANTO(tratto Trieste – Umberto)

• VIA A. SPADAFORA(già via Paradiso)

Gli eventuali Autobus organizzati per il concerto potranno sostare sulle aree e percorrendo obbligatoriamente le direttrici di traffico di seguito indicate:

• AREA VAGLIO LISE/VIA G. MARAFIOTI

a) DALL'A2: VIA P.LETO-VIA P.ROSSI-VIA DELL'UNITA' D'ITALIA- VIALE CRATI/ VIA DELL'UNITA' D'ITALIA-VIA POPILIA-VIA G. MARAFIOTI;

b) DALLA SS.107: VIALE CRATI-VIALE BUSENTO/VIA POPILIA-VIA G. MARAFIOTI;

c) DA RENDE: VIALE S. COSMAI-VIA PIO LA TORRE-VIALE G. MANCINI -CADUTI DI RAZZA'-VIALE BUSENTO-VIALE CRATI/VIA POPILIA-VIA G. MARAFIOTI

La Società AMACO Spa ha provveduto ad istituire le seguenti specifiche navette:

•PERCORSO STAZIONE F.S.-VIALE G. MANCINI: STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISE – PIAZZA SILA-VIALE CRATI-LOCALITA' TORREVECCHIA-VIA F. ADAMI-LARGO DELLE DONNE-PIAZZA CUNDARI-VIA POPILIA-ROTATORIA 2 FIUMI-VIA POPILIA-PIAZZA CUNDARI-LARGO DELLE DONNE-VIA F. ADAMI-VIALE BUSENTO-VIALE CRATI-PIAZZA SILA - STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISE.

•PERCORSO CASTROLIBERO-COSENZA: CASTROLIBERO- VIALE F. GULLO-VIA DELLA RESISTENZA-PONTE CANNEZZA-(COMUNE DI COSENZA)-VIA DEGLI STADI-PIAZZA EUROPA-VIALE DELLA REPUBBLICA-VIA F. MIGLIORI-VIA V. VENETO-VIA R. MISASI-VIA G. CALOPRESE-PIAZZA EUROPA-VIA DEGLI STADI-(COMUNE DI CASTROLIBERO)-PONTE CANNEZZA-VIA DELLA RESISTENZA-VIALE F. GULLO - CASTROLIBERO.

•PERCORSO RENDE-COSENZA: CAMPAGNANO-VIALE G.F. KENNEDY-VIA BUSENTO-(COMUNE DI COSENZA)-ROTATORIA–VIA B. MONTANA-P. MATTARELLA-VIA PANEBIANCO-PIAZZA EUROPA-VIALE DELLA REPUBBLICA-VIA F. MIGLIORI-VIA V. VENETO-VIA R. MISASI-PIAZZA LORETO-VIA G. CALOPRESE-PIAZZA EUROPA-VIA PANEBIANCO-CAMPAGNANO.

Sempre l'AMACO Spa ha, inoltre, attivato per l'occasione il "Servizio a Chiamata Al Volo" da e per Cosenza, Rende e Castrolibero con prenotazione all'utenza telefonica 3289877343.

Nell'ambito della selezione dei veicoli che possono derogare al divieto di circolazione nelle aree sottoposte a tale limitazione si intendono quelli ricompresi dall'art 177 del Codice della Strada ( veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente), quelli dei fornitori di servizi pubblici di rimozione, manutenzione(compreso ripristino stradale) ed assistenza sanitaria che abbiano la necessità concreta ed attuale di effettuare interventi urgenti nelle zone interessate, con facoltà da parte del personale preposto alla vigilanza di verificarne la congruità. Nel corso della manifestazione e per quanto non disciplinato nelle ordinanze, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Divieto di transito ai mezzi pesanti

La Polizia Municipale ha, inoltre, istituito, dalle ore 18,00 del 31 DICEMBRE 2018 alle ore 8,00 dell'1 GENNAIO 2019, su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 35quintali, fatta eccezione per la direttrice di transito: piazza Maestri del lavoro(svincolo A2) - via Pasquale Rossi - via Pomponio Leto-via Dell'Unità d'Italia-SS107. Sono esentati dal divieto:

- i veicoli di soccorso, emergenza e servizio tecnico urgente;

- i veicoli AMACO (trasporto pubblico urbano);

- i veicoli autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica sicurezza;

- gli autobus organizzati per il concerto, nel rispetto dell'ordinanza n.457/P.M.-2018.

Divieto di vendita di superalcolici e di detenzione di spray urticanti

Un altro importante provvedimento adottato dalla Polizia Municipale è il divieto di vendita di superalcolici, nonché di vendita in contenitori di vetro o alluminio, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2019.

Inoltre è stato vietato di circolare detenendo spray urticanti dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2019.

E', inoltre, fatto obbligo agli esercenti commerciali in possesso di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico di rimuovere, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2019, tavoli, sedie, ombrelloni ed ogni altro ingombro presente sulle seguenti strade:

Piazza dei Bruzi.

Piazza XX Settembre.

Isola Pedonale e relative traverse;

Corso Mazzini e relative traverse;

Piazza Bilotti e relative traverse.

Via Caloprese;

Via Alimena;

Via Montesanto;

Viale Trieste.

Via XXIV Maggio;

Corso Telesio e relative traverse.

Chiusura dei parcheggi di Piazza Bilotti e dei Due Fiumi

Prendendo atto delle prescrizioni formulate nel corso della riunione della Commissione di Vigilanza tenutasi oggi in Prefettura, intese a salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza e fluidità della circolazione stradale,

la Polizia Municipale ha disposto la chiusura, dalle ore 14,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2019 sia del parcheggio di Piazza Bilotti che del parcheggio Saba Spa dei 2 Fiumi con sede in Piazza Mancini.

Chiusura delle attività di autorimessa- Garage privati

Sempre prendendo atto delle prescrizioni formulate nel corso della riunione della Commissione di Vigilanza tenutasi oggi in Prefettura, la Polizia Municipale ha, inoltre, disposto la chiusura delle attività di autorimessa- garage privati presenti nell'area degli eventi programmati per salutare l'arrivo del nuovo anno dalle ore 14,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2019.