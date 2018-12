Cosenza, emesse ordinanze per Capodanno

Ecco le ordinanze per Capodanno:

PREMESSO che per i festeggiamenti del Capodanno l'Amministrazione Comunale ha inteso organizzare delle manifestazioni che interesseranno Piazza C.F.Bilotti, Piazza XV Marzo ed in particolare Piazza Dei Bruzi dove si svolgerà il Concerto degli artisti "Fabri Fibra e Carmen Consoli";

CONSIDERATO che in occasione delle suddette manifestazioni è ragionevole prevedere una notevole presenza di spettatori con provenienza da località regionali ed extraregionali la quale comporterà un massiccio incremento della mobilità su tutta la rete viaria cittadina;

PRESO ATTO degli atti terroristici recentemente avvenuti nell'ambito di manifestazioni con notevole afflusso di persone;

TENUTO CONTO delle richieste e dei rilievi dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza in ordine a provvedimenti da adottare per la svolgimento della manifestazione atti ad aumentare la sicurezza dei partecipanti e degli utenti in generale;

RICHIAMATA ad integrazione l'ordinanza n. 457/P.M.-2018;

VISTE le circolari e le norme emanate in ordine alle misure che gli organizzatori di manifestazioni sono tenute ad osservare per garantire una massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety;

RITENUTO necessario emanare gli opportuni provvedimenti intesi a salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

VISTI:

Il D. Lgs 30/04/1992 n.285(Codice della Strada);Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495(Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli Enti Locali);

ORDINA

che, per le motivazioni sopra indicate, viene istituito, dalle ore 18:00 del 31 DICEMBRE 2018 alle ore 08:00 dell'1 GENNAIO 2019, su:

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

eccetto direttrice di transito: piazza Maestri del lavoro(svincolo A2) - via P. Rossi - via P. Leto-via Dell'Unità d'Italia-SS107:

· IL DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 35q.li, eccetto:

-veicoli di soccorso, emergenza e servizio tecnico urgente;

-veicoli AMACO (trasporto pubblico urbano);

-veicoli autorizzati dall'Autorità locale di P.S.;

-autobus organizzati per il concerto, nel rispetto dell'ordinanza n.457/P.M.-2018.

Nell'ambito della selezione dei veicoli autorizzati alla circolazione per i veicoli di soccorso, emergenza e servizio tecnico urgente si intendono quelli ricompresi dall'art 177 del Codice della Strada e quelli dei fornitori di servizi pubblici di rimozione, manutenzione(compreso ripristino stradale), assistenza sanitaria che abbiano la necessità concreta ed attuale di effettuare interventi urgenti;

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada dal Regolamento di Esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza;

E' FATTO DIVIETO DI VENDITA DI SUPERALCOLICI, NONCHE' LA VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O ALLUMINIO DALLE ORE 20.00 DEL 31-12-2018 ALLE ORE 08.00 DEL 01-01-2019;

E' FATTO DIVIETO DI CIRCOLARE DETENENDO SPRAY URTICANTI DALLE ORE 20.00 DEL 31-12-2018 ALLE ORE 08.00 DEL 01-01-2019;

E' FATTO OBBLIGO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI RIMUOVERE, DALLE ORE 18.00 DEL 31-12-2018 ALLE ORE 08.00 DEL 01-01-2019, TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI ED OGNI ALTRO INGOMBRO PRESENTE SULLE SEGUENTI STRADE:

Piazza dei Bruzi.

Piazza XX Settembre.

Isola Pedonale e relative traverse;

Corso Mazzini e relative traverse;

Piazza Bilotti e relative traverse.

Via Caloprese;

Via Alimena;

Via Montesanto;

Viale Trieste.

Via XXIV Maggio;

Corso Telesio e relative traverse.

ORDINA

LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI AUTORIMESSA PRESENTI NELL'AREA INTERESSATA DAGLI EVENTI SOPRA DESCRITTI – GARAGE PRIVATI - DALLE ORE 14.00 DEL 31-12-2018 ALLE ORE 08.00 DEL 01-01-2019;

ORDINA

LA CHIUSURA DELLA "BILOTTI PARKING" – CON SEDE IN PIAZZA BILOTTI - DALLE ORE 14.00 DEL 31-12-2018 ALLE ORE 08.00 DEL 01-01-2019;