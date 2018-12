Furto legname nel Cosentino: tre arresti

Tre persone, A.P., 55 anni, P.M., 33 anni e E.D.M., 44 anni, tutti di Cerzeto, sono stati sorpresi dai militari nei pressi della località 'Cinquevie' di Cerzeto (Cs), mentre trafugavano del legname di faggio all'interno di una proprietà comunale. Gli accertamenti eseguiti hanno quantificato in circa 45 quintali il materiale legnoso tagliato e pronto per essere caricato sugli automezzi di loro proprietà posti a bordo strada. Colti in flagranza i tre, come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima tenutosi nella giornata di ieri che ha convalidato gli arresti, ha disposto la remissione in libertà per due e applicato per il solo A.P., già noto per questo tipo di reato, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dettagli Creato Sabato, 29 Dicembre 2018 17:45