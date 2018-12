Crosia (Cs), sindaco consegna riconoscimenti a due realtà imprenditoriali del territorio

Valorizzare le imprese locali e le Attività Produttive. Il Primo Cittadino, stamani, nel Palazzo Comunale, nel Centro Storico di Crosia, ha consegnato una targa celebrativa a due delle realtà imprenditoriali cittadine più longeve del territorio, per premiare l'impegno e il lavoro messo in atto sul territorio. Si tratta delle imprese Autocentro, al 30esimo anno di attività, e della Kreusa Gioielleria, giunta al suo ventennale d'azienda.

L'Amministrazione Comunale insieme all'Assessorato alle Attività produttive ha omaggiato quest'oggi Paolo Pecora, titolare di Autocentro, ed Immacolata Salerno, amministratore di Kreusa Gioielleria.

Un segno di stima ed infinita gratitudine nella ricorrenza di importanti traguardi temporali raggiunti da entrambe le attività, che con professionalità e passione hanno contribuito alla crescita imprenditoriale della Città di Crosia. Questa la motivazione impressa sulla targa istituzionale.

Un'occasione – ha affermato il Sindaco Russo - per dimostrare la vicinanza delle Istituzioni cittadine a chi ancora oggi trova il coraggio di fare impresa. In questi anni abbiamo lavorato molto affinché Crosia ed il centro urbano di Mirto potessero avere l'appeal ed una capacità attrattiva che non avevano mai avuto. E questo non solo per rilanciare le aspettative di crescita della nostra comunità ma anche e soprattutto per sostenere la produttività delle tante eccellenze imprenditoriali che operano nel perimetro del nostro comune. Quelle stesse aziende e attività che contribuiscono a far crescere il territorio, offrendo lavoro e stabilità a numerose famiglie.

©CMPAGENCY