Aceto (FI): "Soddisfazione per la nomina di Gianluca Gallo a Coordinatore provinciale di Forza Italia"

"La nomina di Gianluca Gallo a coordinatore della Provincia di Cosenza di Forza Italia, è il giusto riconoscimento per il lavoro che ha svolto in questi anni, per la sua lealtà, la sua tenacia e soprattutto per il vero contatto con il territorio, una persona che con la sua caratura saprà apportare un valore aggiunto al lavoro che stanno svolgendo i nostri coordinatori, nonché parlamentari, Jole Santelli e Roberto Occhiuto, che in Calabria stanno dimostrando ad ogni livello e grado di avere le capacità e l'intuito giusto per far crescere la nostra regione."

A dichiararlo è il consigliere Provinciale di Forza Italia

"Sono sicuro che continuando a lavorare tutti insieme riusciremo a dare dignità alla politica Calabrese ed a dimostrare che ci sono persone che si impegnano per il bene esclusivo dei cittadini.

Non mi resta che augurare un Buon lavoro a Gianluca e darli un benvenuto nella nostra famiglia che quotidianamente diventa sempre più grande ed affiatata."