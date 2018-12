Maxisequestro di addobbi natalizi e giochi a Cosenza

Oltre un milione di addobbi e giocattoli natalizi, carenti dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza. Quattro le imprese coinvolte, attive nell'area urbana cosentina e nella prima periferia, che si erano rifornite di ingenti quantitativi di articoli non conformi alle disposizioni normative vigenti, che esponevano i clienti a notevoli rischi. Nel corso degli interventi le fiamme gialle hanno scoperto una moltitudine di articoli, quasi tutti a tema natalizio, come decorazioni, addobbi, giocattoli, stickers, già posizionati sugli scaffali per la vendita, in violazione delle prescrizioni sulla sicurezza e sulla trasparenza, e che avrebbero garantito ingenti profitti ai trasgressori. Particolarmente pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto per quelli più giovani, i giocattoli natalizi funzionanti elettricamente connotati da estrema fragilità a causa della scarsa qualità del materiale utilizzato. Altri ingenti quantitativi di articoli dello stesso tipo sono stati trovati all'interno di scatoloni sigillati e nascosti nei magazzini attigui agli esercizi commerciali controllati. A conclusione dell'operazione sono stati sequestrati oltre un milione di gadget natalizi e i quattro rivenditori sono stati segnalati alle autorità amministrative competenti per l'accertamento delle violazioni amministrative e per la confisca dei beni sequestrati.

Dettagli Creato Lunedì, 24 Dicembre 2018 08:30