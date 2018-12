Minacce a Occhiuto, il Meetup Cosenza: "Autore non è attivista"

"In seguito a un post su facebook scritto da un sedicente simpatizzante del Movimento 5 stelle che minaccia il sindaco della citta' di Cosenza, il Meetup Cosenza e Oltre intende precisare che l'autore del post non e', ne' e' mai stato, un attivista". E' quanto si legge in una nota dello stesso meetup. "Ribadiamo la nostra natura non violenta - prosegue la nota - e censuriamo comportamenti deplorevoli, sottolineando che la diversita' del pensiero politico e' un elemento necessario alla societa' e che ogni contrapposizione va fatta nei modi e con gli strumenti propri della democrazia".

Dettagli Creato Domenica, 23 Dicembre 2018 20:17