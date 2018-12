Forza Italia, Campolo e Converso salutano la nomina di Gianluca Gallo

"Abbiamo accolto con soddisfazione e senza sorpresa alcuna la notizia della nomina dell'onorevole Gianluca Gallo a coordinatore di Forza Italia per la provincia di Cosenza. Ben conosciamo e apprezziamo, infatti, l'impegno profuso da anni dal consigliere regionale a favore di questo territorio, impegno che denota sensibilità e senso di appartenenza ad una comunità.

Corigliano Rossano e il suo processo di città unica in vista delle prossime elezioni amministrative saranno sicuramente nell'agenda politica del neo-coordinatore, il quale ha seguito con attenzione e interesse tutte le fasi istituzionali che hanno portato alla fusione.

A Gallo rivolgiamo pertanto le nostre congratulazioni, unitamente all'augurio di buon lavoro nell'ottica di accrescere e valorizzare l'importante patrimonio umano e culturale locale di Forza Italia. Da parte nostra, assicuriamo sin da subito una fattiva collaborazione nel solco di questa direzione". Lo affermano in una nota Gioacchino Campolo e Guglielmo Converso di Forza Italia Corigliano Rossano.

Dettagli Creato Domenica, 23 Dicembre 2018 19:31