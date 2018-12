Il 27 dicembre a Corigliano-Rossano il Coraggio di cambiare l'Italia incontra i cittadini

"La Calabria cambia" – verso nuovi orizzonti. Al via la seconda assemblea de Il Coraggio di Cambiare l'Italia. Un momento di confronto con i cittadini per condividere il percorso finora compiuto e le prospettive e le sfide che attendono il movimento da qui ai prossimi mesi in prospettiva delle elezioni Europee, Regionali e Comunali. Un'occasione per tracciare il bilancio di una realtà associativa politico-culturale a tre anni esatti dalla sua nascita. Un'opportunità per rilanciare il programma del cambiamento che in questi anni, seppur da prospettive diverse, ha preso piede, in modo dirompente, nel panorama nazionale e calabrese. Graziano: La Calabria cambia e vuole cambiare in meglio, innescando quel processo di crescita e rinnovamento atteso da sempre per restituire fiducia ai giovani e speranza alle famiglie.

È quanto fa sapere il presidente nazionale de Il Coraggio di Cambiare l'Italia, Giuseppe Graziano, che il prossimo Giovedì 27 Dicembre 2018 alle ore 17.30, presso il teatro Metropol di Corigliano-Rossano, nella nuova terza città della Calabria nata anche grazie all'impegno profuso dal movimento, incontrerà i cittadini.

Esattamente come tre anni fa – dice Graziano – quando da Lamezia Terme, insieme a tantissimi amici, iniziò a spirare il vento de Il Coraggio di Cambiare l'Italia, ci ritroveremo giovedì prossimo per tracciare un primo bilancio delle idee e dei programmi che ci hanno visti in prima fila su più fronti e per vedere come in questi pochi ma intensi anni il nostro movimento è cresciuto dando ispirazione e concretezza ad iniziative lungimiranti che fino a qualche tempo fa erano del tutto impensabili. Questa volta – va avanti il Presidente nazionale del CCI - ci incontreremo a Corigliano-Rossano, in questa nuova grande realtà territoriale, sorta grazie a quella visione riformista e di rinnovamento che contraddistingue il Coraggio di Cambiare l'Italia. Ci incontreremo, innanzitutto per confrontarci con i cittadini che sono e rimangono l'elemento ispiratore del nostro cammino, la priorità del nostro modo di metterci al servizio della politica. E sarà anche un momento per ritrovarci, nel cuore delle feste natalizie, per scambiarci gli auguri di un buon anno che vedrà il nostro movimento sicuramente protagonista in tutte le sfide che attendono la vita democratica del nostro Paese, di questa Regione e di Città importanti e strategiche come, appunto, Corigliano-Rossano e Rende. Il Coraggio di Cambiare – conclude Graziano - c'è e non può non esserci, soprattutto in un momento in cui il Popolo ha bisogno di punti di riferimento certi e credibili in una società che ha bisogno di ritrovare una propria identità.