Il Coro Polifonico "Mater Dei" per i bimbi dell'ospedale Annunziata di Cosenza

Saranno le note del Coro Polifonico "Mater Dei" ad allietare il Natale dei bimbi del reparto di Pediatria dell'Ospedale Annunziata di Cosenza.

Il Coro eseguirà le tradizionali canzoni di Natale coinvolgendo i bambini nelle note più emozionanti dell'anno, in un 'atmosfera di gioia e allegria per condividere insieme ai genitori e all' equipe del reparto di Pediatria, una festa di grande speranza e attese.



E nel reparto diretto dal dr. Domenico Sperlì oltre alle note arriveranno anche in dono i libri del progetto "Nati per leggere", nell'ambito del programma nazionale di promozione delle lettura nella prima infanzia promosso dai Ministeri della Salute, Istruzione e Beni Culturali.

All'iniziativa che si svolgerà giorno 27 dicembre alle ore 10.30, parteciperà anche l'Assessore regionale alla Cultura, Maria Francesca Corigliano.