Casali del Manco (Cs), finanziamenti in arrivo: le iniziative promosse dall'Amministrazione nell'ultimo mese

L'Amministrazione di Casali del Manco, a guida Nuccio Martire, comunica ai cittadini una serie di interventi che ha promosso nell'ultimo mese.

"Iniziando per gradi, è stato approvato in giunta comunale il progetto esecutivo di Riqualificazione e Messa in Sicurezza delle villette comunali in località Spezzano Piccolo ed in località Magli. L'amministrazione intende con ciò avviare una serie di interventi di riqualificazione delle villette comunali in tutti gli ex comuni fusi, da completare nel corso del mandato.

Inoltre si porta a conoscenza che il comune è risultato tra i concessionari di un contributo regionale di 15 mila euro, per il finanziamento di un intervento di Riqualificazione e Recupero Ambientale di aree degradate in località Morelli".

"Infine, per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020, con decreto regionale relativo al bando della Misura PSR 4.3.1, denominato "miglioramento sviluppo ed ammodernamento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura", ha visto il comune di Casali del Manco risultare primo in graduatoria e quindi aggiudicatore della cifra di 237mila euro per sistemazione stradale ed infrastrutture nelle località silane di Sculca ed Ariamacina".