Rischio soppressione della Caserma dei Carabinieri di Spezzano Della Sila, Iacucci: “Sostegno al sindaco e ai cittadini”

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci, che già da Sindaco di Aiello Calabro ha affrontato il problema della soppressione della caserma cittadina, risolvendolo destinando un immobile a supporto dei carabinieri locali, interviene sulla vicenda di Spezzano Della Sila:

""Voglio esprimere il mio sostegno al Sindaco e ai cittadini di Spezzano della Sila nella loro battaglia per impedire la soppressione della stazione dei Carabinieri". È quanto dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci. "Le caserme dei carabinieri nei nostri centri sono un importante presidio di legalità, ma anche una testimonianza di presenza da parte dello Stato, considerando che si tratta di centri spesso soggetti allo spopolamento: mantenere in vita alcuni servizi essenziali è fondamentale per la sopravvivenza stessa dei comuni. La necessità di una maggiore presenza degli uomini dell'Arma è innegabile per assicurare – continua – un'adeguata tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Sono certo che le ragioni alla base di una tale scelta possano essere riviste, soprattutto se si tiene conto che il Comune di Spezzano della Sila è disponibile a sobbarcarsi le spese per una nuova eventuale sede. Mi auguro allora che possa esserci un ripensamento e, come Amministrazione provinciale, saremo al fianco del Comune per ogni iniziativa utile".