Cosenza, un magico Natale con la commedia musicale “A Christmas Carol”

Finanziato dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato- sull'avviso pubblico per la selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale- vede, inoltre, il supporto dell'Amministrazione comunale di Cosenza. Organizzato dalla società "L'AltroTeatro" guidata dal gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale: Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Sul palco del Teatro A. Rendano 19 appuntamenti all'insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e poi, commedie e musical, questi gli ingredienti del cartellone ideato da "L'AltroTeatro".

"A Christmas Carol" fedele al racconto di C. Dickens, il musical narra la storia di Ebenezer Scrooge. Un ricco e avaro uomo d'affari (interpretato da Roberto Ciufoli) alla vigilia di Natale del 1843, chiusa la sua bottega a Londra, si reca solitario verso la propria dimora mentre tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Mal sopporta questa festività ma, durante la notte, riceve la visita di tre spiriti: il Natale Passato, il Natale Presente e il Natale Futuro. Flashback e premonizioni, riusciranno a mutare la sua indole meschina ed egoista. Scrooge si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l'avidità del denaro e l'attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati. La carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia. Tra i protagonisti, Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge; Fabrizio Angelini, Carolina Ciampoli, Roberto Colombo, Gabriele De Guglielmo, Angelo di Figlia, Andrea Spina, Maria Maddalena Adorni, Cristian Cesinaro, Valentina Di Deo, Edilge Di Stefano, Alex Liotta, Claudia Mancini, Monja Marrone, Serena Mastrosimone, Arianna Milani, Yuri Pascale Langer, Giulia Rubino e Serena Segoloni. Gag divertenti, numeri di danza e walzer sono gli ingredienti di una commedia vivace e dal ritmo serrato.

Un allestimento che strizza l'occhio alle ambientazioni del musical di Broadway. Fabrizio Angelini, regista e coreografo, affronta la sfida seguendo fedelmente la storia romanzata dal musical americano. Una messa in scena patinata, che ricostruisce la Londra di metà 800. Una commedia musicale in cui spiccano le coreografie corali e i virtuosismi vocali dei protagonisti. A Christmas Carol è un musical piacevole e coinvolgente. Senza alcun dubbio una bella opera corale, così come nella tradizione della Compagnia dell'Alba. Roberto Ciufoli, comico, attore e regista teatrale ben si amalgama con il cast. Protagonista indiscusso, Ciufoli affronta con successo la sfida delle commedia musicale. Canta, danza assieme ai giovani interpreti della Compagnia offrendo un'interpretazione divertente dell'avaro e assai buffo Scrooge. Il resto degli attori sono cantanti esuberanti e dalle eccellenti doti canore, i protagonisti non tradiscono le aspettative così come la regia di Angelini e di de Guglielmo. Dialoghi moderni dal ritmo incalzante e che si concedono all'ironia. Un testo che strappa sorrisi pur conservando intatto lo spirito e l'ingenuità magica dell'originale. L'umorismo, come i costumi e le scene, divertono il pubblico. Le coreografie rendono omaggio alla commedia di Broadway. Sostengono coerentemente questo allestimento che rende omaggio ad una delle storie di Natale più amate dal pubblico.