Corigliano-Rossano (Cs), Mercato di Natale: ecco come cambia la viabilità

3° edizione del Mercato di Natale, cambierà la viabilità Domenica 23 dicembre , dalle Ore 7 alle Ore 14.

È quanto contenuto nell'ordinanza del Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato precisando che sono esclusi dal divieto i residenti.

Sarà vietata la sosta e interrotto il traffico veicolare nell'area mercatale di via Volta, via Torricelli, via O.Da Gubbio e parte di via Maiorana, fino all'incrocio con via Ferraris.