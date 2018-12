Cosenza, celebrata festa di Natale dei nidi comunali nella struttura di via Livatino

Genitori e bambini dei tre asili nido comunali si sono ritrovati in quello di via Livatino per la tradizionale Festa di Natale, insieme agli operatori della cooperativa Adiss che gestisce il servizio.

Non è mancata la presenza dell'Amministrazione comunale. Portando il saluto del Sindaco Mario Occhiuto, il dirigente del settore educazione Mario Campanella ha rimarcato "il grande impegno dell'Amministrazione comunale che investe una somma considerevole (novecentomila euro) sui tre nidi, la cui bellezza strutturale e i cui metodi pedagogici sono ormai un esempio per tutto il Meridione".

"Il sindaco Occhiuto - ha annunciato Campanella - vuole ampliare i posti disponibili e ringrazia le famiglie cosentine che ci affidano i loro figli". Auguri alle famiglie anche da parte del Presidente dell'Adiss, avv. Aldo Longo, che ha sottolineato "lo spirito unitario che si registra nei tre nidi, divenuti una famiglia, con l'obiettivo comune di contribuire a una sana crescita dei bambini ".

Tutte le operatrici intervenute hanno voluto ringraziare l'Amministrazione comunale per il supporto, per il clima di serenità che si respira nei nidi comunali, per un lavoro condiviso che soddisfa centinaia di famiglie.