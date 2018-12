Cosenza, varia il calendario dell'esposizione dei rifiuti per la festività del Natale

L'Amministrazione comunale comunica che in ragione del fatto che il giorno di Natale, 25 dicembre, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà sospeso, lunedì 24 dicembre non dovrà essere esposta la frazione residuo.

Per la prossima settimana l'esposizione della frazione residuo dovrà avvenire la sera di giovedì 27 dicembre insieme all'esposizione della frazione organico.

Per le utenze del Centro Storico e dell'Isola Pedonale il giorno 25 dicembre non dovrà essere esposta la frazione residuo. L'esposizione dovrà avvenire venerdì 28 dicembre, dalle 6,00 alle 8,00, insieme alla frazione organico.

Il calendario di esposizione delle altre frazioni rimane invariato.