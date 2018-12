Diamante (Cs), sport e solidarietà al PalaCorvino con l’evento “Ability Smile”

"'Ability Smile... Aspettando Il Natale' è il titolo dell'iniziativa che si è tenuta al PalaCorvino di Diamante il 17 dicembre: un pomeriggio di festa e solidarietà, un'occasione bella e riuscita, considerata la grande partecipazione, per stare insieme nel nome dello sport che annulla ogni barriera e ogni presunta diversità. Obiettivo centrato per gli organizzatori l'associazione Smile Sand, con l'ASD Diamante in piena sinergia con l'AIAS sezione di Cetraro. Un evento che si è svolto con il sostegno del Comune di Diamante, rappresentato nell'occasione dal consigliere Marcello Pascale, e che si è avvalso della collaborazione di diverse associazioni: La Casa dei Colori, l'ASD Polisportiva Città di Cetraro, la Protezione Civile di Belvedere Marittimo. L'iniziativa è un'ideale prosecuzione dell'Ability Smile, la manifestazione sportiva che si è tenuta in estate sulle spiagge del territorio e promossa, appunto, da Smile Sand, un progetto nato per avvicinare i più giovani all'amore per il beach volley e per la pallavolo in generale. Presidente Carmelo Presta, docente di Educazione Fisica presso l' "IIS Silvio Lopiano" di Cetraro ( coach della ASD Diamante Volley), soci Filippo Perrone (atleta dell'ASD Diamante ), Rocco Adornetto e Luca Presta, centrale della Tonno Callipo Vibo Valentia, testimonial e partecipante d'eccezione dell'evento. Un campione che calca i campi della SuperLega ai massimi livelli. Smile Sand dedica particolare attenzione all'inclusione dei ragazzi diversamente abili, attraverso il volley proprio con iniziative come gli Ability Smile. E il clima che si è respirato al Palacorvino l'altra sera era davvero pieno di sorrisi e libero da ogni barriera. I tanti giovani e giovanissimi presenti hanno vissuto un momento di festa in linea con lo spirito natalizio di questi giorni. Per l'occasione hanno potuto palleggiare con Luca Presta e con gli atleti dell'ASD Diamante. Per i presenti la visita di due Babbo Natale speciali che hanno consegnato dolci e doni ai più piccoli. Momento importante dell'iniziativa la consegna di un defibrillatore donato dall'AIAS all'associazione Smile Sand".

"E poi tante altre attività, sportive e ludiche, svolte nel corso della manifestazione ma soprattutto la felicità di stare insieme fino al brindisi finale con il quale ci si è augurati un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. Non c'è stato modo migliore per festeggiare la fine di un anno importante per il Volley diamantese con la storica promozione dell'ASD in serie C. Un 2018 che ha visto la crescita del progetto Smile Sand che sicuramente nell'anno che verrà dispenserà altri sorrisi e tante altre occasioni di aggregazione. Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori viene rivolto alle ditte e alle attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Giochi Cocorito, Giorgia Party, Michela De Marco Floral & Event Designer, Crai di Diamante". A comunicarlo è l'associazione Smile Sand.