Acri (Cs), il 21 dicembre l’assemblea di fine anno dell’Unsic

E' in programma per venerdì 21 dicembre, alle ore 19:00, nei locali del ristorante Venere di Acri, il tradizionale appuntamento con l'assemblea di fine anno dell'Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori).

Come sempre, non si tratta solo di un'occasione conviviale in cui scambiarsi gli auguri, ma anche di una circostanza in cui riflettere sull'anno che ci si lascia alle spalle e, soprattutto, sulle prospettive future, immediate e non. L'era della digitalizzazione impone nuove conoscenze e nuovi strumenti, che l'Unsic si impegna a mettere a disposizione dei suoi associati, con una formazione attenta e costante.

La crisi economica continua a far sentire i suoi effetti sulle imprese e sugli operatori economici del territorio e occorrono soluzioni innovative a sfide inedite. Incontrarsi significa confrontarsi e mettere insieme idee e prospettive, in un contesto sempre più diretto a mettere in evidenza la necessità di federare gli sforzi.

A dare un contributo all'iniziativa, oltre alle aziende, sono stati invitate anche le forze politiche e le istituzioni, per rendere ancora più ricco il confronto.

Non mancheranno i partner di sempre, quali Consorzio Cesapi, Assaporagionando ed Enasc, che non Unsic fanno rete e che rendono quanto mai attuale il titolo della manifestazione: "Unsic e le imprese. Uniti per vincere".