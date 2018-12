Cosenza, il messaggio dell'Assessore Spadafora Lanzino alle scuole della città in occasione del Natale

Con l'approssimarsi del Natale arriva puntuale il messaggio dell'Assessore alla scuola del Comune di Cosenza, Matilde Spadafora Lanzino, che anche quest'anno ha indirizzato agli alunni delle scuole cittadine, alle loro famiglie, ai docenti e al personale un augurio particolare per le festività.

"Con nella mente e nel cuore le dolci parole e gli armonici suoni che ci hanno regalato le scolaresche di tutti gli istituti scolastici comprensivi della città e che ho ascoltato partecipando con sommo piacere al loro invito – scrive l'Assessore Spadafora Lanzino nel suo messaggio- desidero far giungere a tutte le famiglie, ai docenti, al personale , ai bambini e alle bambine, ai preadolescenti, il mio più caro augurio di un sereno trascorrere dei giorni in un clima di gioiosa festività. Il messaggio di pace, di accoglienza, di inclusione, di amore che la nascita di Gesù rappresenta – sottolinea inoltre l'Assessore alla scuola di Palazzo dei Bruzi - è messaggio universale che può da tutti essere accolto, abbracciato e vissuto. Lo accolgo io per prima e lo trasmetto alla mia città attraverso le parole del mahatma Gandhi: "Prendi un sorriso e regalalo a chi non l'ha mai avuto. /Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte./ Scopri una sorgente, fai bagnare chi vive nel fango./Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto./Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare./Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla./Prendi la speranza e vivi nella sua luce./Prendi la bontà e donala a chi non sa donare./Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo".