Cosenza: arriva “il Bruzio”, lo strumento di pagamento coniato dal Comune di Cosenza per le famiglie economicamente svantaggiate

Conferenza stampa venerdì 21 dicembre alle ore 10,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, per presentare "il Bruzio", lo strumento di pagamento appositamente coniato dal Comune di Cosenza a sostegno delle famiglie economicamente svantaggiate e che sostituisce i tradizionali sussidi economici (buoni spesa) con i quali l'Amministrazione comunale, nel corso dell'anno e, in particolare nel periodo delle festività natalizie, va incontro alle esigenze dei non abbienti e bisognosi, residenti in città. All'incontro con i giornalisti, nel corso del quale saranno illustrati obiettivi e finalità dell'iniziativa del Comune, che può essere considerata anche un'opportunità per l'economia locale, parteciperanno il Sindaco Mario Occhiuto e l'Assessore ai tributi e all'innovazione Lino Di Nardo. In conferenza stampa saranno anche illustrate le modalità di utilizzo del mezzo di pagamento, spendibile presso gli esercizi commerciali che hanno risposto all'avviso pubblico bandito dal Comune, e le modalità di rimborso.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Dicembre 2018 14:52