Lupo investito da un’auto in Sila: carcassa lungo la Statale 107

La carcassa di un esemplare maschio di lupo, investito da un'auto, e' stata trovata da una pattuglia della Polizia provinciale di Cosenza lungo la statale 107 a pochi chilometri da San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. La pattuglia e' stata allertata dal nucleo della Guardia di finanza che aveva notato l'animale privo di vita a bordo strada ai margini del Parco nazionale della Sila.

Gli agenti hanno contattato il reparto per la Biodiversita' dell'Arma dei carabinieri di Cosenza al quale e' stata consegnata la carcassa per le indagini. In un anno, la Polizia Provinciale di Cosenza ha recuperato in Sila due carcasse di lupi investiti da automezzi.