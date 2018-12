San Basile (Cs) si prepara al Natale tra musica, aggregazione e solidarietà

Il periodo delle festività natalizie nel segno della solidarietà e dell'aggregazione. E' questa la linea scelta dall'esecutivo guidato dal Sindaco Vincenzo Tamburi – si legge in una nota - per la selezione delle iniziative da proporre nel periodo delle imminenti feste di Natale. Così l'amministrazione di San Basile ha scelto in primo luogo di sostenere la fondazione di ricerca per la Fibrosi Cistica (FFC) con l'acquisto di panettoni, il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca promossa dalla fondazione. Mercoledì 19 dicembre, invece, il primo momento di aggregazione e spensieratezza per i più piccini, ma anche per gli adulti, con il Mago Elite prestigiatore. L'appuntamento promosso dallo Spara di San Basile si svolgerà presso il Lab Center a partire dalle ore 10.00.

Fino al 6 gennaio invece presso la Chiesa di San Giovanni Battista resterà aperta al pubblico la mostra di presepi realizzati da artisti locali, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 0re 19.00, «offrendo - ha dichiarato il parroco - una ricca e variegata carrellata su questa tradizione legata alla tradizione religiosa del Natale iniziata a Greccio da San Francesco d'Assisi e tramandata fino ai giorni nostri».

Spazio alla musica con Lirica Christmas Concert sabato 22 dicembre apre 18.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista con il quartetto composto dalla falutista Silvia La Rocca, la pianista Ju Hee Lee, le soprano Jina Hwang e Hyojin Kim. L'evento è una produzione Eventi per la direzione artistica di Francesco Pucci in collaborazione con la scuola di musica "F. Cilea" di Castrovillari.

Il periodo delle festività natalizia non dimentica neppure un approfondimento di carattere culturale proprio per offrire un ampio ventaglio di proposte per tutti i cittadini. Domenica 23 dicembre alle ore 18.00 presso il Lab Center verrà presentato il libro, edito da Il Coscile, "La donna arbereshe ieri, oggi, domani...tra sacro e profano" a cura di Emilia Blaiotta, Flavia D'Agostino, Lucrzia Lindia e Lucia Martino.

Il centro anziani promuove invece l'organizzazione di momenti di incontro e aggregazione, tombolate per tutto il periodo delle festività proprio per ribadire che il Natale è tempo di unione e condivisione in gioia e spensieratezza.

«Le azioni messe in campo dall'amministrazione - ha dichiarato Vincenzo Tamburi, Sindaco di San Basile - guardano nella direzione della essenzialità e del senso di aggregazione per una festa che deve richiamare i valori autentici della comunità e della solidarietà».