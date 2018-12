Da qualche tempo il termine dematerializzazione è entrato a far parte del lessico dedicato alla gestione documentale e nella legislazione. Un termine che identifica la sostituzione della documentazione su supporto cartaceo, in favore del documento informatico, al quale la normativa ha conferito pieno valore giuridico. Questo processo garantisce nel tempo l'integrità e la reperibilità dei documenti. La richiesta di nuove professionalità capaci di gestire correttamente dati e documenti digitali è, dunque, fortissima in tutti i comparti produttivi ed in tutti i domini anche a seguito del crescente numero di servizi obbligatoriamente digitali. Due figure obbligatorie per le quali, fino a poco tempo fa, non esisteva un percorso professionalizzante specifiche.

Il Dipartimento di "Culture, educazione e società" dell'Università della Calabria, diretto dal professor Roberto Guarasci, è stato il primo e finora l'unico, ad attivare una laurea magistrale in "Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali" che prevede come figure professionali in uscita Responsabile della Gestione Documentale e Conservatore dei Documenti Digitali. E mercoledì 19 dicembre 2018 ille ore 15,30 nell'Aula Nettuno dell'Unical saranno proclamati i primi laureati.

Il percorso formativo si avvale dell'esperienza ventennale del Laboratorio di Documentazione che ospita il Centro di Eccellenza in Economia e Gestione della Conoscenza, nonché dell'apporto tecnologico dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR che, proprio nell'Università della Calabria, ha la sua sede per il Sud.

Il corso di Studi che vede tra i membri del comitato di indirizzo, oltre ad Agenzia per l'Italia Digitale anche Engineering ed NTT Data Italia, prevede nella gestione del percorso formativo l'innovativo sistema delle partnership multilaterali (MSP), iniziative congiunte che riuniscono organizzazioni del settore dell'istruzione e della formazione con associazioni industriali e datori di lavoro del settore pubblico e privato.

In conformità alle due figure professionali in uscita, ovvero Responsabile dei sistemi di gestione documentale di cui all'art. 60 del DPR 445/2000 e Conservatore dei documenti digitali di cui all'art. 44 del Decreto Legislativo 82/2005, i laureati saranno in grado di valutare correttamente le esigenze e le necessità di gestione documentale di una amministrazione, di un ente o un'azienda nonché di attendere alla organizzazione e gestione di tutte le attività connesse alla sicurezza ed integrità dei sistemi, alla gestione del protocollo, al reperimento delle informazioni, all'accesso ed alla corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato. Per chi già lavora nel settore o per chi è già in possesso di altra laurea e cerca un percorso più breve e professionalizzante, l'Università della Calabria ha anche attivato un master di secondo livello in Conservatore dei documenti digitali.