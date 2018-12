Domani riunione del consiglio comunale di Castrovillari: i 7 punti all'ordine del giorno

Il presidente della massima assemblea cittadina di Castrovillari, Piero Vico, su determinazione della conferenza dei capigruppo, ha convocato il Consiglio comunale per domani, martedì 18 dicembre, a partire dalle ore 16,30 nella sala consiliare del palazzo di Città.

7 i punti all'ordine del giorno. Oltre le interrogazioni ed interpellanze i consiglieri dovranno pronunciarsi sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute nelle Società con l'apposita ricognizione- adempimento che si fa entro il 31 dicembre; a seguire si occuperanno della rimodulazione delle Commissioni consiliari in seguito alle dimissioni del consigliere Carlo Lo Prete dalla Quarta "Pubblica Istruzione, Cultura, Formazione Professionale, Sport, Turismo e Tempo Libero", alla nomina di Dario D'Atri ad Assessore e subentro di Angela Lo Passo in Consiglio; poi dovranno approvare il piano di rateizzazione del pagamento del debito idrico alla Regione Calabria; successivamente nomineranno il Collegio dei Revisori dei Conti (a seguito di sorteggio effettuato dalla Prefettura) in scadenza di mandato; si occuperanno del regolamento Tari e, per ultimo, si esprimeranno sul mantenimento della quota di partecipazione nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Questi ultimi sei punti verranno illustrati ed introdotti rispettivamente dall'Assessore alle politiche finanziarie e bilancio, Maria Silella, dal presidente del Consiglio, Piero Vico, dal Sindaco, Domenico Lo Polito, e dall'Assessore all'Ambiente, Pasquale Pace.