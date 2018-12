Cosenza: si dimette Luca Belmonte, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia

Venerdì sera si è svolta l'assemblea provinciale di Fratelli d'Italia nel corso della quale il portavoce provinciale Luca Belmonte si è congedato da iscritti e simpatizzanti, lasciando il ruolo di portavoce provinciale. "Motivi personali e professionali mi impediscono di continuare a ricoprire questo ruolo con l'impegno e la dedizione che gli ho dedicato finora. Sono ormai passati sei anni da quando il partito ha iniziato a muovere i primi passi, ricordo che i nostri più feroci detrattori ci accusavano di essere un semplice esperimento elettorale destinato a sparire. Ebbene, a distanza di tanti anni Fratelli d'Italia non solo esiste, ma gode anche di ottima salute. Abbiamo fatto tanta strada, siamo partiti da zero, pochi amici in una stanza che condividevano lo stesso sogno: ricostruire un'area che si era disgregata e dare nuovamente una casa politica a chi ne era rimasto senza. Ebbene, quel sogno si è realizzato, la nostra comunità si è ritrovata finalmente sotto il tetto di una casa comune. Sfido chiunque nel non riconoscere ora in FdI l'erede della tradizione politica della Destra italiana, un riconoscimento guadagnato sul campo e che ripaga gli sforzi e i sacrifici di chi ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. Il mio augurio a chi mi succederà è di continuare su questa rotta per il raggiungimento degli obiettivi che questa comunità merita."

Dettagli Creato Domenica, 16 Dicembre 2018 13:37