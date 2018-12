Corigliano Rossano, Arturo (Comitato Via Nazionale): “Fusione, opportunità da valorizzare”

"Il mio vuole essere un accorato appello a tutti i concittadini: cogliamo l'occasione fornita dalla recente fusione tra le realtà municipali di Corigliano e Rossano in un'unica grande realtà comunale per fare del nostro territorio un luogo moderno e finalmente vivibile, capace di valorizzare al meglio le enormi e numerose potenzialità che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente e che non siamo finora riusciti a cogliere appieno e a far conoscere al resto del mondo".

È quanto dichiara Domenico Amos Arturo, sensibile e dinamico cittadino e portavoce del Comitato popolare "Insieme per Via Nazionale".

"Sono comprensibili tutti i disagi e le aspettative legate a questa nuova stagione di cambiamento che riguarda il territorio ma occorre sforzarsi ed impegnarsi congiuntamente – dichiara Arturo – affinché questa grande opportunità della fusione sia capita e vissuta da tutta la popolazione con un ruolo da protagonista. La terza città della Calabria è destinata ad offrire possibilità di sviluppo per l'economia locale ed i suoi settori strategici (agricoltura, turismo, infrastrutture) e soprattutto in materia di occupazione per i tanti giovani di Corigliano Rossano. Possiamo davvero rendere questo luogo un posto ideale, dove le famiglie vivano in armonia e nel benessere, con migliori condizioni rispetto a quelle registrate fino ad oggi. Questo appello è rivolto pertanto a tutti i miei concittadini: usciamo dall'individualismo e guardiamo avanti senza tentennamenti e con tanta fiducia verso questo processo di fusione che è stato deliberato e sancito dalla volontà popolare".