Cosenza, il Presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito Mario Baccini partecipa ad un incontro sul Microcredito come strumento di welfare sostenibile

Il Presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, già Ministro della Funzione pubblica dal 2004 al 2006, sarà a Cosenza lunedì prossimo,17 dicembre, per partecipare, a Palazzo dei Bruzi, con il Sindaco Mario Occhiuto, all'incontro, promosso dall'Amministrazione comunale, sul tema "Il Microcredito come strumento di welfare sostenibile e di inclusione finanziaria e sociale per lo sviluppo del territorio".

L'appuntamento è fissato alle ore 11,00 nel salone di rappresentanza del Comune. L'iniziativa scaturisce dalla firma, nei giorni scorsi a Roma, tra il Sindaco Occhiuto ed il Presidente dell'ENM Baccini, di un protocollo d'intesa triennale finalizzato a promuovere la diffusione degli strumenti del microcredito e della microfinanza allo scopo di favorire lo sviluppo socio economico ed occupazionale, attraverso l'erogazione da parte degli istituti finanziari convenzionati con lo stesso Ente Nazionale per il microcredito e assistiti dalla garanzia pubblica del Fondo per le Piccole e Medie Imprese.

A dare impulso alla firma della convenzione ha contribuito l'impegno del Consigliere comunale Andrea Falbo, delegato del Sindaco Occhiuto alle strategie attive per il lavoro, che ha dato vita nei mesi scorsi, presso gli uffici comunali del Centro "I Due Fiumi", ad uno sportello "Sviluppo e Lavoro" con funzioni di ascolto e tutoraggio destinate a soggetti, residenti nel territorio comunale, interessati ai finanziamenti di microcredito. Creare una rete tra istituzioni, a livello locale e nazionale, per facilitare l'accesso al microcredito a favore delle start-up e imprese giovanili del territorio è un obiettivo al quale l'Amministrazione comunale tende per favorire ed agevolare quel percorso virtuoso in grado di consentire alle imprese esistenti e a chi vuole avviare un'attività imprenditoriale l'accesso al microcredito, strumento indispensabile non solo per sostenere l'occupazione, ma anche per contrastare la povertà e il disagio sociale.Una rete dalla quale non è possibile prescindere se l'ente locale vuole esercitare un ruolo attivo di supporto e di affiancamento, così come si sta facendo a Cosenza da quando è stato attivato lo sportello di ascolto. Per dare ulteriore sostanza al progetto ed illustrare compiutamente la convenzione stipulata con l'Ente Nazionale per il microcredito, l'Amministrazione comunale ha promosso l'iniziativa di lunedì 17 dicembre. Oltre al Sindaco Occhiuto e al Presidente dell'ENM, Mario Baccini, vi prenderanno parte il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri, il Prof.Avv.Giulio Nicola Nardo, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali e giuridiche dell'Università della Calabria e Marco Paoluzi, responsabile dell'area Credito dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad introdurre e coordinare i lavori sarà Andrea Falbo, Consigliere comunale delegato del Sindaco di Cosenza alle strategie attive per il lavoro.