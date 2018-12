Lsu-Lpu, ad Amendolara (Cs) Sindaco si dimette per solidarietà nei confronti dei precari

Un gesto simbolico e plateale per mostrare solidarietà ai 40 lavoratori Lsu/Lpu del suo Comune. E' quello di Antonio Ciminelli, sindaco di Amendolara,che stamattina, prima di partecipare ad una manifestazione sul tema sulla statale 106 jonica, ha rassegnato le dimissioni.

I 4.500 Lsu/Lpu calabresi, impegnati in servizi di pubblica utilita' nei Comuni, i cui contratti scadranno il 31 dicembre, si erano mobilitati nei giorni scorsi occupando la stazione centrale di Lamezia Terme (Cz), al fine di ottenere i fondi necessari per la loro stabilizzazione. Cgil, Cisl e Uil hanno registrato un'apertura da parte del governo che dovrebbe concretizzarsi nell'approvazione di un emendamento - bocciato alla Camera - da parte della competente commissione del Senato, finalizzato allo stanziamento dei fondi occorrenti nella manovra economica. Secondo Ciminelli, senza i precari l'amministrazione municipale non potrebbe garantire i servizi essenziali.

"Io sono certo - dice all'Agi - che altri sindaci presenteranno le dimissioni, perche' e' giunto il tempo, oltre che della solidareta', anche dei fatti. I lavoratori devono continuare i servizi essenziali come hanno fatto fino ad oggi, dalla mensa, alla raccolta dei rifiuti, fino allo scuolabus e alla manutenzione del verde. Senza di loro la macchina comunale sarebbe bloccata". Alla manifestazione sulla 106 partecipano circa 200 persone rimaste sul ciglio della strada senza bloccarla, sotto la vigilanza delle forze dell'ordine.