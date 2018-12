Corigliano-Rossano (Cs), il 14 dicembre un incontro sull’autismo

Disturbo dello spettro autistico: dalla conoscenza teorica alla pratica educativa. Ad impreziosire il parterre di interventi previsti per l'importante evento di domani venerdì 14 dicembre, alle ore 15 nella sala rossa Giovanni SAPIA del Palazzo San Bernardino, ci sarà anche Salvatore Rosario BAGALÀ coordinatore del Dipartimento Interaziendale Materno Infantile (DIMI) dell'area Centro Regione Calabria.

L'incontro, ospitato nel centro storico dell'originaria Città di Rossano, è patrocinato dal Comune e dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università della Calabria.

Bagalà già direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'asp di Crotone e già direttore della Struttura Complessa Transmurale Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza dell'ASP di Crotone nel suo curriculum, tra le altre cose, vanta 170 partecipazioni a convegni scientifici in qualità di relatore; partecipazione a 135 congressi nazionali ed internazionali con preminenza assoluta di quelli inerenti le scienze neurologiche. Autore di 21 pubblicazioni scientifiche edite a stampa su argomenti attinenti alla disciplina.

Dopo gli indirizzi di saluto della sub commissario Emanuela Greco coordinati dal dirigente comunale dell'area amministrativa Giuseppe Passavanti interverranno Antonella Valenti, docente Unical, che approfondirà gli aspetti delle attuali conoscenze sul disturbo dello spettro autistico; Beatriz NUNES dell'Università di BURGOS, che relazionerà sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa). La transizione alla vita adulta: un modello di buone prassi è il titolo dell'intervento di Josè Luis Cuesta Gomez dell'Università di BURGOS; L'aba a scuola quello di Carmen Romano, insegnante specializzato per il sostegno, Operatore Sportello Autismo. Concluderà Sonia Trotta, insegnante specializzato per il sostegno, intervenendo sui sistemi di istruzione a confronto: applicabilità e limiti del modello BURGOS nel sistema scolastico italiano. - Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).