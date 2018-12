Annullate le misure cautelari al sindaco di Fuscaldo, il Riesame: “Nessuna ingerenza della componente politica nell’azione amministrativa degli uffici”

"E' opinione del Collegio, che le contestazioni a carico di Ramundo, non abbiano trovato sufficiente riscontro in atti. Non vi sono, invero, elementi sufficienti che consentono di ritenere che le ordinanze di affidamento temporaneo della gestione del depuratore, alla società Impec, siano state precedute da alcuna condotta di violenza, minaccia, collusione, ovvero dalla realizzazione di mezzi fraudolenti" . Sono le motivazioni espresse dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, che, qualche settimana addietro, ha annullato le misure cautelari nei riguardi del sindaco di Fuscaldo, nonché consigliere provinciale, Gianfranco Ramundo.

Inoltre, per quel che concerne i rapporti tra gli uffici e la società Impec, viene evidenziata la "totale estraneità di Gianfranco Ramundo". Tutto questo, viene riferito in relazione all'accusa concernente una "attività di turbamento".

Infine, si motiva che "non può essere condiviso, ai fini del riconoscimento delle esigenze cautelari, l'assunto del Pm, più volte richiamato nella memoria depositata in udienza, secondo cui la presente indagine avrebbe dimostrato che, nel Comune di Fuscaldo, vi sarebbe una ingerenza della componente politica nell'azione amministrativa di competenza degli uffici. Si tratta, infatti, in riferimento alla figura di Gianfranco Ramundo, di una affermazione che non ha trovato sufficiente riscontro in atti, non essendo emersa alcuna sua attività di intromissione in decisioni che esulano dalla sua sfera di competenza, né alcun suo diretto interessamento o contributo nelle attività illecite avvenute, per mano di altri soggetti, nell'ambito del Comune di Fuscaldo.