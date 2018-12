Cetraro (Cs), sequestrate strutture abusive nel Porto

Sono state sequestrate dai militari della Guardia Costiera due strutture all'interno dell'ambito portuale di Cetraro. In un primo caso sarebbe stata posizionata una struttura in legno di circa 15 mq adibita a deposito di materiale in difformità al titolo concessorio. Nel secondo caso i militari hanno accertato la presenza di una struttura in legno di circa 70 mq priva di titolo concessorio. Si è proceduto al sequestro di entrambe le strutture mentre i responsabili sono stati deferiti deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Dicembre 2018 19:09