Anche il Comune di Cariati si inserisce nella lista dei comuni cosentini in cui sarà presente uno sportello della Camera di Commercio appositamente dedicato alla mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. "Un'iniziativa importante" – commenta il Sindaco Greco – "che permetterà al nostro comune di erogare un servizio aggiuntivo per tutta la comunità locale e che ridurrà significativamente i tempi di attesa delle controversie giudiziali attraverso l'istituto della mediazione".

In particolare è con delibera n.152 dell'11/12/2018 che l'amministrazione comunale di Cariati ha, ufficialmente, approvato questa iniziativa utile e di spessore; nello specifico è volontà dell'ente Camerale quella di dislocare progressivamente in tutti i territori della provincia di Cosenza sedi decentrate, in modo tale da rispondere alla domanda di giustizia che proviene dai cittadini in modo tempestivo ed efficiente.

Il comune di Cariati, a tal proposito, metterà a disposizione un ufficio della casa comunale all'interno del quale sarà istituito il suddetto sportello Camerale e nel quale opereranno specialisti del settore svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni: attività di segreteria, svolgimento di incontri di mediazione e/o conciliazione, attività di arbitrato e gestione della crisi di sovra indebitamento, eventi promozionali, seminariali e/o di formazione.

"E' un passo importante per la nostra cittadina" – dichiara il vice Sindaco Francesco Cicciù – "che da l'opportunità a tutti di usufruire di servizi o di ricevere assistenza giudiziale e/o di prendere parti a corsi di formazione senza oneri aggiuntivi per il nostro Comune. Infatti le spese di funzionamento derivanti dall'apertura di questo nuovo sportello sono totalmente a carico dell'ente Camerale".

"Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale - conclude il Sindaco Filomena Greco- il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri per la concretezza e il dinamismo che sta dimostrando nel sostenere iniziative utili e di spessore per tutto il nostro territorio".