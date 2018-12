"La comunità di Zagarise ed il consigliere Mangone Marino, stanno vivendo momenti di violenza morale indicibile. L'azione vigliacca di un manipolo di esseri che si muovono nel buio scuote tutti noi e ci avvicina alla comunità di Zagarise. L'azione politica deve vivere di dialettica, anche forte, ma arrivare a tanto significa aver perso il senso del limite. Unendoci solidaristicamente alla Comunità di Zagarise, confidiamo nell'azione delle forze dell'ordine e dell'interessamento diretto della Prefettura, perché cose del genere non solo non devono più accadere, ma non devono restare impunite!

#fiatosulcollo". Lo scrive il Meetup Cosenza e Oltre.