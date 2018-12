Esondazione Crati, cercasi abitazioni per 9 famiglie

Esondazione Crati, per far fronte all'emergenza abitativa determinatasi a seguito dell'evento alluvionale delle scorse settimane il Comune ha avviato una ricerca di mercato per individuare titolari di unità abitative interessati a stipulare un contratto di locazione per ospitare le 9 famiglie impossibilitate, ad oggi, a rientrare nelle proprie case. Le domande vanno presentate entro lunedì 17 dicembre presso la sede municipale di Corigliano.

È quanto fa sapere l'organo commissariale precisando con il responsabile dell'ufficio protezione civile comunale Luigi Forciniti che gli appartamenti, dotati di regolare licenza edilizia, arredati e con le utenze attive (acqua, energia elettrica e gas), dovranno essere ubicate a Cantinella, Schiavonea e Torricella, zone prossime a contrada Thurio.

La durata del contratto è di 4 mesi. Il canone di locazione del primo mese sarà pagato anticipatamente.

Le 9 unità abitative serviranno ad ospitare un nucleo familiare di 5 persone, una coppia; 3 nuclei familiari composti ciascuno da 3 persone e 3 famiglie di 4 componenti. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).