Soppressione caserma dei carabinieri di Spezzano della Sila (Cs), Sindaco scrive al Presidente della Repubblica

Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per appellarsi contro la decisione di chiudere la locale caserma dei carabinieri, importante presidio di legalità e sicurezza per il territorio.

"Egregio Signor Presidente , le scrivo in qualità di Primo Cittadino del Comune di Spezzano della Sila (CS), per porre alla sua gentile attenzione una vicenda di particolare rilievo per la comunità che rappresento.

Il 21 maggio u.s, è pervenuta al mio Comune una nota della Prefettura di Cosenza con la quale si prefigura la soppressione della Stazione dei Carabinieri del centro urbano di Spezzano della Sila, a quanto pare in conseguenza dell'istituzione di una nuova Stazione CC nel contiguo Comune di Casali Del Manco, recentemente costituito a seguito di fusione di 5 piccoli comuni della zona.

Tale notizia ha suscitato grande stupore e preoccupazione nella cittadinanza, atteso che la Stazione dei Carabinieri del centro urbano di Spezzano della Sila ha sempre rappresentato un tradizionale ed importante presidio di legalità nel comprensorio della Sila, benché si tratti di un'area della Calabria con basso indice di criminalità.

Si trovano tracce storiche della Stazione dei Carabinieri di Spezzano Della Sila addirittura risalenti al 1866 con convocazioni del suo Comandante dell'epoca presso l'Ufficio del Territorio di Cosenza".

"E' pur vero che, sul territorio del nostro Comune, vi è un'altra Stazione CC - presso la frazione di Camigliatello Silano, nota e frequentata località turistica montana - ma distante 15 Km dal centro urbano di Spezzano e caratterizzata dalle diverse problematiche di un territorio vastissimo come l'Altopiano Silano (con ulteriori villaggi della Sila come Cupone, Cuponello, Croce di Magara, Moccone, Lagarò,Salerni , Zagaria, Cava di Melis , ognuno di essi distante dalla stazione stessa decine di Km) ,e dove peraltro sono attivi anche alcuni Centri di Accoglienza Straordinaria, con evidenti ripercussioni sul lavoro dei Carabinieri nell'assicurare un'adeguata tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico anche nel distante centro urbano di Spezzano Della Sila.

La presenza dell'Arma risulta importante anche alla luce del fatto che il nostro Centro cittadino viene a essere frequentato da turisti soprattutto nei fine settimana per la presenza del terzo Santuario in Italia edificato da San Francesco di Paola, del Musei della Tessitura, Mostra iconografica , Museo Antropologico.

L' utenza settimanale riguarda i seguenti uffici: Ufficio del Giudice di Pace, Centro Socio Pedagogico dell'Azienda Sanitaria Provinciale, Polo Sanitario dell'ASP, Casa di Riposo per Anziani Villa Marta, Scuola Materna "Sandro Pertini" , "Scuola Elementare Via Cona", "Scuola Elementare Via Stazione", "Scuola Media "Bernardino Telesio", Ludoteca Comunale "Caleidoscopio", Ufficio Poste Italiane, Centro Sportivo "S.Francesco di Paola", Campo da Tennis Spezzanello, circa 30 associazioni culturali – sociali – ricreativo, Campo di Calcio "G.Brancati".Nella giornata di Venerdì si svolge il mercato infrasettimanale degli ambulanti (circa 50 espositori).

Inoltre si contano dai dati dell'Ufficio Tributi Comunale ben 118 attività commerciali ( negozi, studi professionali, bar, ristoranti, officine) posti nel centro urbano su un totale di 243 attività commerciali (le restanti 125 sono nel territorio della frazione Camigliatello Silano). La preoccupazione dell'Amministrazione comunale è anche un possibile depauperamento di tutti questi operatori e uffici che subirebbero certamente un colpo da un punto di vista della sicurezza e della tranquillità.

Dopo alcuni incontri tenutisi lo scorso anno con i vertici del Comando Legione Calabria e del Comando Provinciale, al fine di discutere questa problematica di una possibile chiusura della stazione del centro urbano, il Comune ha offerto la disponibilità ad accollarsi il canone di fitto attualmente sostenuto dall'Arma per la Caserma di Spezzano, nonché ha destinato specifico immobile – ex Scuola Materna - da concedere ai Carabinieri come nuova sede della stessa.

Con questa lettera, pertanto, mi permetto di rappresentare l'opportunità che – nelle more delle definitive determinazioni del Ministero dell'Interno in merito – l'ipotesi di soppressione della Stazione dei CC di Spezzano Sila possa essere riconsiderata, sulla scorta di un'attenta valutazione connessa alla primaria esigenza di rafforzare la presenza dello Stato in un territorio come la Calabria che ha estremo bisogno di messaggi rassicuranti e che– da sempre – considera l'Arma dei Carabinieri un imprescindibile punto di riferimento per la comunità.

Appare strano che in comuni con popolazione inferiore alla nostra e numero di attività commerciali molto inferiore , si sia proceduto a mantenere la presenza della caserma dei carabinieri seppur con potenzialità ridotta. Inoltre apprendiamo dai mass media che il Ministro dell'Interno sta aumentando il numero di carabinieri in tutta la Regione Calabria, sarebbe un controsenso procedere alla chiusura di caserme.

Per tali ragioni, rivolgo un accorato appello alla sua cortese attenzione come massima carica dello Stato affinché sia attivata ogni utile iniziativa al riguardo".