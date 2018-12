Tar del Lazio rigetta ricorso contro scioglimento Comune di Cassano allo Ionio

E' stato respinto il ricorso contro lo scioglimento del Consiglio comunale di Cassano allo Jonio. La prima sezione del Tar del Lazio (presidente Ivo Correale) ha rigettato il ricorso che era stato presentato dall'ex sindaco di Cassano, Gianni Papasso, dai consiglieri dell'allora maggioranza e da quattro assessori, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Antonio Senatore e Vittorio Cavalcanti, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre del 2017 con cui e' stato disposto lo scioglimento del Comune per presunti condizionamenti della criminalita' organizzata. Il 21 novembre scorso, in udienza pubblica, i giudici della prima sezione del Tar del Lazio avevano esaminato nel merito la questione dopo che il 28 febbraio scorso la stessa prima sezione del Collegio, nel corso dell'udienza di camera di consiglio, aveva deciso di non concedere la sospensiva e di rinviare la discussione nel merito al 21 novembre scorso. Stamattina la pubblicazione della sentenza con cui e' stato disposto il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese.

Dettagli Creato Martedì, 11 Dicembre 2018 21:22