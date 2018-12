I passi in avanti compiuti, ma anche le criticità che continua a manifestare e che si spera possano essere avviate a soluzione. La fotografia dello stato dell'arte dell'Ospedale dell'Annunziata la scatta ancora una volta il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Achille Gentile riferendone in Commissione consiliare sanità. Il numero uno dell'azienda ospedaliera ha accolto di buon grado il nuovo invito rivoltogli dalla Presidente dell'organismo consiliare Maria Teresa De Marco che ha introdotto e coordinato i lavori della seduta, ringraziando il manager per la disponibilità dimostrata anche in questa nuova occasione.

Achille Gentile ha, in apertura di seduta, riferito degli importanti passi avanti compiuti dall'Ospedale dell'Annunziata, anche di recente, quando due interventi eseguiti nel nosocomio cosentino sono stati trasmessi in videoconferenza in cinque continenti, così come due altri interventi eseguiti da due cardiologi interventisti appartenenti all'azienda ospedaliera sono stati trasmessi al Congresso europeo di cardiologia, ad un forum che ha radunato 1500 cardiologi a Milano.

"E' per noi – ha detto Gentile - motivo di particolare orgoglio che testimonia il livello di professionalità raggiunto da alcuni operatori. Gli obiettivi li stiamo raggiungendo tutti con una tempistica limitata, anche a causa dei lavori in corso nella struttura.

Di recente abbiamo inaugurato il Polo Oncologico al Mariano Santo con l'acceleratore lineare di ultima generazione capace di assistere oltre cento pazienti. Nel 2019 sarà aperta la degenza al Mariano Santo. Tutte le tecnologie presenti nel Polo Oncologico fanno del Mariano Santo un polo all'avanguardia. E' evidente – ha aggiunto Gentile -che per raggiungere quel comfort di tipo alberghiero o il sistema di accoglienza tipico di altri ospedali fuori regione, ci vorrà un po' di tempo. A gennaio l'Annunziata avrà un nuovo ed unico ingresso, vigilato con telecamere, anche per garantire maggiori condizioni di sicurezza e tra non molto avrà anche al suo interno un ristorante, un'edicola, l'estetista ed il parrucchiere per i pazienti. Con l'apertura della terza sala angiografica sarà poi messa in sicurezza tutta l'area dell'emergenza".

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha anche annunciato l'arrivo di cinque nuovi primari dal prossimo primo gennaio a medicina generale, chirurgia generale, neurochirurgia, dermatologia e oculistica. In tutto saranno 18 i primari assunti dall'inizio della gestione di Achille Gentile. Anche il reparto di chirurgia toracica potrà contare su un nuovo primario, il dottor Le Quaglie, che prenderà servizio nei prossimi giorni. Altri investimenti sono in itinere con il nuovo reparto di Oncologia ginecologica e chirurgia senologica.

Sul tappeto resta, però (e qui si è passati all'esame delle criticità), il problema del Pronto soccorso che per il direttore generale Gentile "non è un pronto soccorso africano, come qualcuno ha scritto sui social, ma un pronto soccorso con le criticità e i problemi tipici di tutti gli ospedali nazionali. Un problema acuito dal fatto che i concorsi che vengono banditi vanno deserti o quasi, anche perché nei pronto soccorso nessuno vuole andare a lavorare, anche per le questioni legate al fattore sicurezza". Il problema Achille Gentile lo riconosce ed auspica che "con l'ampliamento del DEA e con una superficie aggiuntiva di 400 mq. in più i disagi e le calche possano diminuire. D'altra parte – ammette – un Ospedale nato 70 anni fa per servire una popolazione di 150 mila abitanti, è chiaro che manifesti difficoltà non da poco con un bacino di utenza di circa un milione di persone che ne ha fatto negli anni un polo di attrazione non solo per la città, ma anche per la provincia e la regione da dove arrivano accessi dall'area materno-infantile e dall'interventistica".

Il problema dell'iperaffluenza del Pronto Soccorso restano gli eccessivi codici bianchi, pari attualmente al 65,77%. A questo proposito è intervenuto il consigliere comunale Enrico Morcavallo che ha lanciato la proposta di limitarli attraverso un maggiore coinvolgimento nella loro gestione del servizio di guardia medica. I passi in avanti compiuti dall'Annunziata sotto la gestione del direttore generale Achille Gentile sono stati evidenziati dal consigliere comunale Damiano Covelli. Per Covelli "oggi l'Ospedale dell'Annunziata esprime professionalità e qualità anche se non bisogna sentirsi appagati". Restano anche per Covelli le criticità del pronto soccorso, ma il consigliere si è detto fiducioso per l'ampliamento della DEA ed ha lanciato un appello dal sapore politico evocando la realizzazione del nuovo ospedale: "se la politica, anziché avvitarsi su sé stessa riuscisse a fare uno scatto in avanti per il bene della comunità, sarebbe cosa utile".

Per la Presidente De Marco la congestione del Pronto soccorso dell'Annunziata è determinata anche da una non piena funzionalità degli ospedali della provincia. "Bisognerebbe farli funzionare meglio".

Per il consigliere Piercarlo Chiappetta, invece, la questione del Pronto soccorso è soprattutto di carattere organizzativo. "Bisognerebbe ragionare in modo completamente innovativo. Il problema non si risolve solo modificando la struttura, anche perché il pronto soccorso dell'Annunziata è stato concepito strutturalmente in malo modo sin dall'inizio". Pur apprezzando il lavoro portato avanti dal direttore Gentile, anche con riferimento al potenziamento dei reparti, Chiappetta ha sottolineato, inoltre, la necessità di operare degli aggiustamenti anche al polo oncologico. Nel dibattito è, inoltre, intervenuta la consigliera Francesca Cassano che ha insistito sulla necessità della realizzazione del nuovo Ospedale posto che, "nonostante l'ottimizzazione dell'esistente, l'Annunziata continua a rivelare le sue criticità. Qual è la logica – si chiede Cassano – che fa calare il silenzio su una nuova struttura che dovrebbe, invece, essere una risorsa regionale?".

Soddisfazione per i passi avanti compiuti ha espresso la consigliera Bianca Rende, che ha parlato, però, anche di ombre, sempre con riferimento al pronto soccorso "dove – ha detto - esistono non pochi problemi di promiscuità e di privacy. Quando si sale nei reparti – ha affermato Rende – significa salvarsi perché nell'80% dei casi ci si imbatte in una buona professionalità e assistenza. Ma è il primo impatto con il pronto soccorso, biglietto da visita dell'Ospedale, che va cambiato.

Bisognerà fare in modo che col tempo tutta la struttura sia come l'acceleratore lineare del Mariano Santo dove si respira aria di futuro e di tecnologie al passo coi tempi".

Altra questione sollevata dalla consigliera Rende è quella relativa all'impossibilità di prenotare i ricoveri ospedalieri ordinari. "Un malato che non è acuto deve sperare che diventi tale per entrare nell'Annunziata". La risposta del direttore Gentile non si è fatta attendere: "dal 15 novembre al 15 marzo siamo stati costretti a chiudere i ricoveri di elezione perché la situazione del pronto soccorso è diventata assorbente".

In chiusura di seduta, l'intervento della consigliera comunale Annalisa Apicella secondo la quale "la sanità appartiene e a tutti e non può avere colore politico". Apicella ha rivolto un plauso al direttore generale per quel che è stato fatto e si sta realizzando, chiedendo uno sforzo in più "anche perché l'Annunziata, pur non essendo strutturalmente tra gli ospedali migliori, esprime professionisti e tecnici di grande spessore".