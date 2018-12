“Mille alberi in più”. Comune di Cosenza incontra il meetup “Cosenza e oltre”

Il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Cosenza Vincenzo Granata (Lega) dopo aver ricevuto richiesta di audizione del meetup Cosenza e oltre, in occasione della giornata nazionale dell'albero , ha convocato gli stessi per illustrare il relativo progetto con denominazione "mille alberi in più" . In data 10 dicembre 2018, si è riunita la commissione Ambiente per illustrare il relativo progetto con la partecipazione dell'estensore di questa iniziativa, Dott.ssa Lucrezia Veltri, accompagnata da altri componenti del meetup e dell'Assessore con delega all'Ambiente del comune di Cosenza Dr. Carmine Vizza.

Il Presidente Granata nella logica del dialogo costruttivo e del buon senso finalizzato alle buone pratiche ha illustrato alla commissione dettagliatamente il progetto, invitando gli esponenti del movimento Cinquestelle, ad estendere la riqualificazione del Vallone di Rovito fino alla chiesetta di Achiropita, attraverso la realizzazione di un parco delle biodiversità, coinvolgendo il Ministero dell'Ambiente e gli organi regionali preposti. Bisogna lavorare con il contributo di tutti per realizzare strutture utili al benessere della comunità e dei cittadini . L' Assessore Vizza ha posto il problema economico per la realizzazione del progetto, in particolare il costo dell'irrigazione delle piante a cui si aggiunge la non idoneità dell'area scelta. Ad illustrare il progetto l'attivista Lucrezia Veltri e a seguire gli interventi dei consiglieri comunali Covelli, Morcavallo, Morrone, Apicella e Cassano . La commissione si è aggiornata ad una successiva data