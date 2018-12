Cassano (Cs), Commissione straordinaria approva atto integrativo al contratto d’utenza relativo ai consumi idrici riferiti all’anno 2018

La Commissione Straordinaria che amministra la Città di Cassano All'Ionio, ha discusso e approvato, con i poteri della giunta, l'Atto integrativo al contratto d'utenza relativo ai consumi idrici riferiti all'anno 2018, con la So.Ri.Cal spa, in liquidazione. Per l'ente locale, ne deriverà un vantaggio economico di oltre 100 mila euro. L'organo commissariale, sentita la relazione del responsabile dei LL.PP. dell'ente e la conseguente proposta di transazione a saldo e stralcio di ogni dovuto dal Comune di Cassano All'Ionio alla So.Ri.Cal Spa, considerato che al fine di regolarizzare il rapporto di fornitura idrica, in data 13.1.2016 la So.Ri.Cal spa in liquidazione e il comune di Cassano All'ionio avevano sottoscritto la Convenzione d'utenza e che con successivo atto del 08.11.2017 veniva approvata una transazione riguardante i consumi idrici per l'anno 2017. A tutto il 31.12.2017 risultava un debito nei confronti della So.Ri.Cal spa in liquidazione di euro 16.165,30 e che per sopraggiunte problematiche finanziarie dell'Ente che hanno reso non più sostenibili gli impegni da esso assunti nel contratto d'utenza, si rendeva necessario ed improcrastinabile una rimodulazione dei pagamenti per l'anno 2018. Con la So.Ri.Cal spa in liquidazione, dopo numerosi contatti avuti, viene evidenziato nel corpo della deliberazione, si è addivenuti a trovare un accordo bonario con la sottoscrizione di un "Atto Integrativo", formulato dalla stessa So.Ri.Cal Spa in data 06/12/2018, del contratto d'utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili anno 2018.

Accordo, che per il Comune di Cassano All'Ionio risulta particolarmente vantaggioso. Infatti, con tale pattuizione viene previsto per l'anno 2018 la corresponsione a titolo di fornitura acqua idropotabile della somma complessiva di euro 750.000,00 iva e aumenti tariffari inclusi, somma prevista nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente. Con l'approvazione dell'atto integrativo al contratto d'utenza, viene stabilito che la fattura del 4° ed ultimo trimestre ammonterà ad Euro 129.215,98 oltre Iva 10% pari ad euro 12.921,60, il tutto per contenere l'ammontare annuo in euro 750.000,00, con un beneficio per l'Ente di euro 107.862,42 stimati dai dati storici. Copia dell'atto deliberativo, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato trasmesso al Settore Finanziario, al Settore Lavori Pubblici e alla Soc. So.Ri.Cal spa. Con separata e successiva votazione unanime, l'atto è stato reso immediatamente esecutivo.