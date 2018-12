Corigliano-Rossano (Cs), stagione teatrale del "Metropol": è corsa al botteghino

Campagna abbonamenti 2018/19: il cartellone teatrale messo su dal direttore artistico Nando Sessa tira. È iniziata una vera e propria corsa al botteghino, a poche ore dalla scadenza dei termini fissata per il prossimo 10 dicembre. La famiglia Cicero più che soddisfatta: «I risultati sono piuttosto confortanti a conferma di come, nel territorio, vi sia sete di teatro e di cultura. Si coglie l'occasione per ringraziare la direzione artistica per l'ottimo lavoro svolto e per la straordinaria capacità di mettere insieme una serie di artisti di estremo valore. Siamo sicuri che questa stagione teatrale sarà in grado di soddisfare un po' tutti i gusti, offrendo alla città di Corigliano Rossano e all'intero comprensorio opere di alto spessore artistico, in grado di coniugare divertimento, spettacolo e riflessione su tematiche sociali».

Dopo il grande successo dei giorni scorsi con il concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Foglinel tour teatrale "Insieme", prende il via ora la stagione teatrale. Prima tappa: 18 dicembre 2018- Biagio Izzocon "I fiori del latte". A seguire: 4 gennaio 2019- I ditelo voi con "Il segreto della Violaciocca"- 8 febbraio 2019– Lo show di Tullio Solenghi e Massimo Lopez- 3 marzo 2019- Il musical "The legend of Thor"- 11 marzo 2019-Lo spettacolo diBeppe Grillo "Insomnia...Ora dormo"- 26 aprile 2019"Figlie di Eva" con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere,Michela Andreozzi Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00; il musical "The Legend of Thor" alle ore 20.00.

I biglietti possono essere acquistati singolarmente al botteghino presso il Cinema Teatro Metropol, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 o attraverso il circuito Ticket One.

Tariffe in abbonamento: poltronissima euro 150,00; poltrona euro 125,00; galleria euro 100,00.

Per la campagna abbonamenti si possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 349/2352823 - 0983/885845

Accrediti stampa: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.