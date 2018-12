Cosenza, l'assessore Spadafora Lanzino al tavolo permanente Unical su introduzione educazione civica a scuola

L'iniziativa dell'Anci di raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che istituisca l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza come materia autonoma soggetta a valutazione, riceve il supporto tecnico-scientifico dell'Università della Calabria.

Sul progetto c'è un grande impegno dell'Amministrazione comunale di Cosenza, in particolare dell'Assessore alla scuola Matilde Spadafora Lanzino, che ha speso non poche energie per la raccolta delle firme, recandosi personalmente in tante scuole ed anche nell'ateneo di Arcavacata dove si istituisce un tavolo permanente.

Vi prenderà parte, martedì 11 dicembre ( dalle ore 9.30) presso la Sala A del centro congressi 'Beniamino Andreatta', anche l'ass. Lanzino, insieme al prof. Spartaco Pupo, docente di storia delle dottrine politiche che ha promosso l'iniziativa e Gianluca Callipo, presidente di Anci Calabria. A loro il compito di illustrare la proposta di legge ed aprire la discussione alla quale porteranno il loro contributo i professori Giancarlo Costabile (Storia della pedagogia), Paola Helzel ((filosofia del diritto), Antonella Reitano (Economia e gestione delle imprese). Le conclusioni sono affidate al prof. Francesco Raniolo (scienza politica). Presiede la prof.ssa Angela Costabile (psicologia dello sviluppo e dell'educazione).