Cassano allo Ionio (Cs), comunicato stato d'agitazione Lsu-Lpu

I Commissari straordinari del comune di Cassano All'Ionio, Muccio, Pacchiarotti e Guida, in un comunicazione formale, indirizzata al Prefetto di Cosenza, Paola Galeone e per conoscenza anche all'Anci Calabria e alla locale Tenenza dei Carabinieri, hanno segnalato lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali, che si protrae già da qualche giorno, (oltre 80 unità, impiegate nei vari servizi erogati dal Comune) degli ex Lsu-Lpu in forza all'ente locale, che rivendicano dopo circa venti anni la fine del loro stato di precarietà e la certezza del futuro occupazionale mediante la stabilizzazione.

"Ancora ad oggi, recita lo scritto, i lavoratori sono in assemblea permanente, determinando, di conseguenza, un significativo disagio all'utenza nell'erogazione dei servizi essenziali". In relazione alla situazione rappresentata, i Commissari "auspicano per l'ente cassanese urgenti e adeguati provvedimenti normativi, finanziari e organizzativi, - attualmente già all'esame degli organi parlamentari, - al fine di garantire il superamento dei riflessi negativi in atto sui servizi comunali".